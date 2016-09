Philip Seymour Hoffman verstirbt im Alter von 46 Jahren

Tot in seinem Apartment aufgefunden.

von nEon, 02.02.2014

Oscar-Preisträger und Schauspieler Philip Seymour Hoffman wurde heute tot in seiner Wohnung in New York aufgefunden.

Philip Seymour Hoffman erhielt für seine Rolle als Truman Capote in der Biografie "Capote" im Jahr 2005 den Oscar als bester Hauptdarsteller. Weiterhin stand Hoffman unter anderen in den Filmen "The Big Lebowski ", "The Master", "Magnolia" und "Punch-Drunk Love" vor der Kamera. Zur Zeit stand er für die Rolle des Plutarch Heavensbee in der Verfilmung des Romans "Die Tribute von Panem: Flammender Zorn" in Atlanta vor der Kamera.

Ersten Gerüchten zur Folge starb Hoffman an einer Überdosis Heroin in seinem Apartment. Philip Seymour Hoffman wurde 46 Jahre alt.