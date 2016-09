Oscar 2014: Die Gewinner

Viel Science Fiction und etwas Drama.

von nEon, 03.03.2014

Heute Morgen wurden in Los Angeles zum 86. mal die begehrten Goldjungen verliehen. Moderatorin Ellen DeGeneres führte 3 1/2 Stunden durch eine relativ unspektakuläre und vor allem traditionelle Oscar-Show.

Die diesjährigen Oscars wurden dabei vor allem durch das Science-Fiction-Drama Gravity geprägt. Gravity wurde 10 mal nominiert und erhielt davon sieben Auszeichnungen. Der Oscar für den besten Film ging jedoch an das Drama 12 Years a Slave. Das Aids-Drama Dallas Buyers Club konnte die beiden Oscars für den besten Haupt- und Nebendarsteller für Matthew McConaughey und Jared Leto einheimsen. Bei den Damen erhielt als Hauptdarstellerin Cate Blanchett für Blue Jasmine und Lupita Nyong'o als Nebendarstellerin für 12 Years a Slave jeweils den Oscar.

Komplett leer gingen die beiden Filme American Hustle und The Wolf of Wall Street trotz der sehr guten schauspielerischen Leistungen und der hohen Anzahl an Nominierungen aus.

Hier die Gewinner im Überblick:

Best Motion Picture of the Year

12 Years a Slave (2013)

Best Performance by an Actor in a Leading Role

Matthew McConaughey for Dallas Buyers Club (2013)

Best Performance by an Actress in a Leading Role

Cate Blanchett for Blue Jasmine (2013)

Best Performance by an Actor in a Supporting Role

Jared Leto for Dallas Buyers Club (2013)

Best Performance by an Actress in a Supporting Role

Lupita Nyong'o for 12 Years a Slave (2013)

Best Achievement in Directing

Alfonso Cuarón for Gravity (2013)

Best Writing, Screenplay Written Directly for the Screen

Her (2013): Spike Jonze

Best Writing, Screenplay Based on Material Previously Produced or Published

12 Years a Slave (2013): John Ridley

Best Animated Feature Film of the Year

Die Eiskönigin - Völlig unverfroren (2013)

Best Foreign Language Film of the Year

La Grande Bellezza - Die große Schönheit (2013): Paolo Sorrentino(Italy)

Best Achievement in Cinematography

Gravity (2013): Emmanuel Lubezki

Best Achievement in Editing

Gravity (2013): Alfonso Cuarón, Mark Sanger

Best Achievement in Production Design

Der große Gatsby (2013): Catherine Martin, Beverley Dunn

Best Achievement in Costume Design

Der große Gatsby (2013): Catherine Martin

Best Achievement in Makeup and Hairstyling

Dallas Buyers Club (2013): Adruitha Lee, Robin Mathews

Best Achievement in Music Written for Motion Pictures, Original Score

Gravity (2013): Steven Price

Best Achievement in Music Written for Motion Pictures, Original Song

Die Eiskönigin - Völlig unverfroren (2013): Kristen Anderson-Lopez, Robert Lopez("Let It Go")

Best Achievement in Sound Mixing

Gravity (2013): Skip Lievsay, Niv Adiri, Christopher Benstead, Chris Munro

Best Achievement in Sound Editing

Gravity (2013): Glenn Freemantle

Best Achievement in Visual Effects

Gravity (2013): Timothy Webber, Chris Lawrence, David Shirk, Neil Corbould

Best Documentary, Feature

20 Feet from Stardom (2013): Morgan Neville

Best Documentary, Short Subject

The Lady In Number 6 (2013): Malcolm Clarke, Carl Freed

Best Short Film, Animated

Mr Hublot (2013): Laurent Witz, Alexandre Espigares

Best Short Film, Live Action

Helium (2013/II): Anders Walter