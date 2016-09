Noah: Filmposter und erster Trailer

Wenn der Regen kommt...

von nEon, 15.11.2013

Zu Darren Aronofsky's neustem Werk Noah ist heute der erste offizielle Trailer erschienen. Russell Crowe spielt die Rolle von Noah, der im gleichnamigen Film den Untergang der Erde in einer Vision erscheint und daraufhin ein Schiff baut indem er die Menschen und Tiere retten möchte.

Neben dem Trailer veröffentlichte der Vertrieb das erste Poster.

In weiteren Rollen sind Jennifer Connelly, Emma Watson und Anthony Hopkins zu sehen. Die ersten Bilder lassen auf einen wunderbaren Weltuntergangsfilm hoffen, der aufgrund des Regisseurs etwas mehr Tiefgang als das Weltuntergangs-Drama 2012 besitzen dürfte. Noah kommt am 3. April 2014 in die deutschen Kinos.