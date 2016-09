Unsere TV Tipps für die 47KW2013

Zwischen Eastern und Western.

von nEon, 17.11.2013

Auch in der nächsten Woche (KW47) vom 18. bis 24. November 2013 haben wir wieder ein paar tolle TV-Tipps für Euch. Los geht es mit:

Montag, 18.11.2013

Der Tempel der Shaolin - Action, Hongkong 1976, 00:58 Uhr auf TELE 5

Ein Klassiker des Martial-Arts Genres.

The Verdict - Die Wahrheit und nichts als die Wahrheit - Drama, USA 1982, 01:15 Uhr auf Das Erste

Meisterregisseur Sidney Lumet inszeniert eine fesselnde Charakterstudie und es ist außerdem immer wieder ein Genuss Paul Newman bei der Arbeit zuzuschauen.

Machete - Action, USA 2010, 22:40 Uhr auf kabel eins

Völlig übertriebene Action-Persiflage die in der Güteklasse eines "Mission in Action" oder "American Fighter" spielt und die ihr zu keinem Zeitpunkt allzu ernst nehmen solltet. Die 22:40 Uhr Ausstrahlung könnte geschnitten sein. Um 02:55 Uhr folgt hoffentlich die ungeschnittene Fassung.

Die Herrschaft des Schwertes - Action, Hongkong 1976, 22:50 Uhr auf TELE 5

Der internationale Titel ist ein wenig albern... Killer Clans?!? Die Herrschaft des Schwertes ist ein Kung Fu-Film der alten Schule und für all jene interessant, die schon immer eine Neigung zu Material-Arts Filmen hatten.

Dienstag, 19.11.2013

Glory Historiendrama, USA 1989, 20:15 Uhr auf ProSieben MAXX

Geschichtsexperte Edward Zwick verfilmt die Geschehnisse des amerikanischen Bürgerkrieges in dem ein Menschenleben nichts mehr zählte.

Mittwoch, 20.11.2013

Elizabeth - Historiendrama, Großbritannien 1998, 01:15 Uhr im ZDF

Spannendes und wunderbar gespieltes Geschichtsdrama.

Erbarmungslos - Western, USA 1992, 20:15 auf kabel eins

Ein Klassiker des Spätwestern. Clint Eastwood liefert mit Erbarmungslos einen intensiven Blick in die heldenlose Zeit des späten 18. Jahrhunderts. Kalt, realistisch und erbarmungslos und mit zerstörerischer Gewalt.

No Country for Old Men - Thriller, USA 2007, 23:00 Uhr auf kabel eins

Bitter-böser Thriller über die Habgier der Menschen. Javier Bardem spielt die Rolle seines Lebens und erhielt zurecht den Oscar für diese Glanzleistung.

Happy-go-lucky - Komödie, GB 2008, 23:15 Uhr im RBB

Herzerwärmende Komödie in der Sally Hawkins unaufhörlich gute Laune versprüht

Donnerstag, 21.11.2013

A Tale of Two Sisters - Horror und Mystery-Drama, Südkorea 2003, 00:15 Uhr auf TELE 5

Südkoreanisches Kino der Spitzenklasse. Mit A Tale of Two Sisters schuf Regisseur Kim Jee-woon ein atmosphärisch unglaublich dichtes Mystery-Drama mit einer bedrückenden Stimmung. A Tale of Two Sisters wurde im Jahr 2009 durch ein Remake aus Hollywood geadelt.

Freitag, 22.11.2013

Desperado - Action, USA 1995, 00:00 Uhr auf kabel eins

Fortsetzung des Low-Budget-Actionhits "El Mariachi" aus dem Jahr 1993. Diesmal mit Antonio Banderas der sich durch die Bösewichte schiesst um Rache zu nehmen. Virtuos inszeniert und mit einem Hauch von Gitarrenmusik.

Last Boy Scout - Das Ziel ist Überleben - Action, USA 1991, 22:25 Uhr auf RTL II

Ein weitere cooler Actionfilm aus den 90er Jahren. Last Boy Scout versprüht Witz und Charme und ist dabei ein sehr unterhaltsames Buddy-Movie.

Samstag, 23.11.2013

After the Sunset - Gaunerkomödie, USA 2004, 18:00 Uhr auf RTL2

Jin-Roh - Die Wolfsbrigade - Animationsfilm, Japan 1999, 22:40 Uhr auf ZDFkultur

Hochspannende und emotional mitreisende Geschichte zweier Liebenden, die sich nicht Lieben dürfen. Hier geht's zu unserer Jin-Roh Filmkritik.

Sonntag, 24.11.2013

Tetsuo - The Bullet Man - Action, Science Fiction, Japan 2009, 00:15 Uhr auf ZDFkultur

Zwei glorreiche Halunken - Western, Italien 1966, 00:25 Uhr auf RTL II

Wegweisend und ein Klassiker des Genres von Sergio Leone.

Grand Prix - Drama, USA 1966, 02:05 Uhr auf Das Erste

The New World - Abenteuer, Drama, USA 2005, 03:25 Uhr auf RTL II

Terrence Malick inszeniert die einem Meer aus Bildern die brutale Zivilisation der "alten" durch die "neue" Welt.

Adaption - Komödie, USA 2002, 03:40 Uhr auf ProSieben

Drehbuchautor Charlie Kaufmann und Spike Jones drehen auf und sprühen nur so vor kreativer Energie. Ein Genuss für alle Filmfreunde.

Das Phantom - Abenteuer Fantasy, USA/AUS 1996, 15:50 Uhr au kabel eins

Trashige Comicverfilmung mit einem Hauch von Indiana Jones.

Freunde mit gewissen Vorzügen - Romanze, Komödie, USA 2011, 20:15 Uhr auf prosieben

Die Dolmetscherin - Politthriller, GB/F/USA 2005, 20:15 Uhr auf ARTE

Nichts als die Wahrheit - Politdrama, USA 2008, 22:15 Uhr auf sixx

Terminator - Science Fiction Actionthriller, USA 1984, 22:20 Uhr auf RTL2

Revolutionärer Science Fiction Klassiker der Arnold Schwarzenegger auf einen Schlag berühmt machte.

Der große Crash - Margin Call - Drama, USA 2011, 22:30 Uhr auf NDR

Habt Ihr noch weitere Tipps? Dann immer rein damit in die Kommentare!