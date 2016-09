Unsere TV Tipps für die 49.KW 2013

Erst Cops, Horror und Weihnachten. Am Wochenende dann noch Wrestling-Roboter und digitale Eidechsen in der Wüste.

von ComancheMan, 02.12.2013

Heute präsentieren wir Euch unsere TV-Tipps für diese Woche vom 02.12. bis 08.12.2013. Viel Spass beim Zappen.

Montag, 02.12.2013

Im Vorhof der Hölle - Gangsterkrimi, USA 1990; 22:50, arte

Santa Clause 2: Eine noch schönere Bescherung - Weihnachtsfilm, USA 2002; 20:15, Sat1

Tim Allen muss erneut den Aushilfsweihnachtsmann wieder Willen geben. Heiterer Spaß zur Einstimmung aufs Fest

Dienstag, 03.12.2013

Rare Exports - Eine Weihnachtsgeschichte - Horrorfarce, FIN/N/F/S 2010; 22:00, Tele5

Derbe, aber dennoch ironische Horrorvariation des Weihnachtsmythos aus dem hohem Norden.

Gamer - Actionsatire, USA 2009; 22:00, ProSieben maxx

Gerald Butler als ferngesteuerter Action-Held in einem Real-Life-Videogame.

Stephen Kings Stark - Horror, USA 1993; 23:45, Tele5

Horror vom Altmeister.

Mittwoch, 04.12.2013

Love and Other Drugs - Nebenwirkung inklusive - Romanze, USA 2010; 20:15, ProSieben

Romantische Kömodie vor dem Hintergrund der Erfindung eines gewissen Potenzmittels. Mit dem Traumpaar Jake Gyllenhaal und Anne Hathaway.

Die Truman Show - Mediensatire, USA 1998; 20:15, Kabel1

Visionärer Klassiker der Mediensatire mit Jim Carrey als unwissender Star einer Reality-Soap. Ähnlichkeiten zu diversen RTL - Shows nicht ganz zufällig.

Falco - Verdammt wir leben noch! - Biografisches Drama, D/A 2008; 20:45, EinsFestival

Film über der legendären österreichisischen Pop-Sänger mit vielen Brüchen in seinem Leben.

Mother - Psychothriller, ROK 2009; 22:50, arte

Abgedrehtes Koreakino über seltsame Mutter-Sohn-Beziehung.

Ufos, Sex und Monster - Doku, USA 2011; 00:55, arte

Doku über die Legende des B-Movie, Roger Corman.

Donnerstag, 05.12.2013

Der Mann, der vom Himmel fiel - Sci-Fi-Drama, GB 1976; 22:35, 3sat

Mit David Bowie als Außerirdischem.

Gesetz der Straße - Brooklyn's Finest - Kriminaldrama, USA 2009; 01:55, ARD

Hartes Crime-Drama in New York mit Richard Gere in einer späten, sehr guten Performance.

Freitag, 06.12.2013

Troja - Schlachtenepos, USA 2004; 20:15, ProSieben

Wolfgang Petersen führt Hollywood schönste Körper in eine epische Belagerung im alten Griechenland. Erste große Rolle von Diane Krüger.

Charlie und die Schokoladenfabrik - Fantasysatire, USA 2005; 20:15, RTL2

Johnny Depp gibt den creepy Schokoladenfabrikanten in dieser Kinderliteratur-Verfilmung von Tim Burton. Umpa-Lupas ahoi!

Disney - Der Schatzplanet - Sci-Fi-Trickabenteuer, USA 2002; 20:15, SuperRTL

Payback - Zahltag - Actionthriller, USA 1999; 22:30, RTL2

Mel Gibson auf einen Rachefeldzug gegen die Entführer seines Sohnes.

Der elektrische Reiter - Westernsatire, USA 1979; 22:35, 3sat

Robert Redford als desillusionierter Cowboy im modernem Großstadtleben.

Girlfight - Auf eigene Faust - Boxdrama, USA 2000; 02:05, RTL2

Sportfilm über ein junges Mädchen in einer harten Männersportart. Michelle Rodriguez beweist hier, dass sie mehr kann als einen fiesen Gesichtsausdruck zeigen.

Samstag, 07.12.2013

Real Steel - Stahlharte Gegner - Actionmelodram, USA/IND 2011; 20:15, Sat1

Hugh Jackman als Vater der mit Sohn in Wrestling-Matches mit ferngesteuerten Robotern antritt.

Female Agents - Geheimkommando Phoenix - Kriegsthriller, F 2008; 22:00, EinsFestival

Spannendes Action-Drama um weibliche Ressisstance-Kämpferinnen im zweiten Weltkrieg mit Sophie Marceau.

Der weiße Hai - Tier-Horror, USA 1975; 15:25, RTL2

Klassiker von Steven Spielberg um einen Killerfisch, der eine Strandortschaft terrorisiert.

Backdraft - Männer, die durchs Feuer gehen - Actionthriller, USA 1991; 00:30, ZDF

Actiondrama über taffe Feuerwehrleute. Fazit: Nicht die Tür zu brennenden Räumen öffnen!

Blood Simple - Eine mörderische Nacht - Thriller, USA 1984; 01:45, arte

Frühwerk der Coen-Brüder. ...als sie noch interessant inszenieren konnten.

Sonntag, 08.12.2013

Rango - Digitaltrick-Westernkomödie, USA 2011 ; 20:15, Sat1

Fluch-der-Karibiks Gore Verbinski inszeniert ein digitales Abenteuer um ein zynisches Chameleon.

Presidio - Actionkrimi, USA 1988; 20:15, ProSieben maxx

Krimi um Ermittlungen zu Morden auf einer Militärbasis.

Express in die Hölle - Actionthriller, USA 1985; 21:50 ProSieben maxx

Bad Lieutenant - Krimidrama, USA 1992; 22:00, ZDFkultur

Originalversion eines rauschhaften Films um einen abhängigen, fiesen Cop.

Demolition Man - Sci-Fi-Actionthriller, USA 1993; 00:25, ProSieben

Trash-Action-SciFi mit Sylvester Stallone als in der Zukunft aufgetauchtem Cop auf der Jagd nach einem durchgeknalltem Terroristen.

Russ Meyer's Megavixens - Sexgroteske, USA 1969; 00:35, Tele5

Eher sinnfreies Filmchen eines legendären Regisseurs mit einer Vorliebe für Frauen mit großen Argumenten.