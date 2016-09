Sin City 2 Trailer online

A Dame to Kill For

von nEon, 10.03.2014

Am Wochenende veröffentlichte Dimension Films einen ersten Trailer zu Sin City 2 - A Dame to Kill For. Der Film Sin City 2 führt die bekannte Comic-Reihe Sin City und den Film aus dem Jahr 2005 fort und es werden wieder reichlich prominente Stars mit dabei sein. Der Film basiert diesmal auf den beiden Bänden A Dame to Kill For und Just Another Saturday Night. Die Episoden The Long Bad Night und The Fat Loss schrieb Frank Miller extra für den Film.

Robert Rodriguez und Frank Miller sitzen auch beim zweiten Teil wieder auf dem Regiestuhl. Beim ersten Teil übernahm sogar Quentin Tarantino eine Episode und führte die Regie. Sin City und der Film soll im August in die Kinos kommen und falls Ihr den ersten Teil noch nicht kennen solltet, dann könnt Ihr hier unsere Filmkritik zu Sin City lesen: