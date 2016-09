Zwei glorreiche Halunken Star Eli Wallach stirbt im Alter von 98 Jahren

Der Bandit und der Hässliche.

von nEon, 25.06.2014

In einer der großen Szenen am Ende des Klassikers “Il buono, il brutto, il cattivo.” von Sergio Leone aus dem Jahr 1966 stehen sich Clint Eastwood, Lee Van Cleef und Eli Wallach in einem finalem Duell gegenüber. Eine Szene und ein Film für die Ewigkeit! Gestern ist Eli Wallach, der in “Zwei glorreiche Halunken” Tuco den "hässlichen" spielte, im Alter von 98 Jahren in New York verstorben.

Eli Herschel Wallach kam am 7. Dezember 1915 in New York zur Welt. Seine Eltern wanderten von Polen in die USA aus und Eli Wallach wuchs in New York, Brooklyn auf. Mit 30 gab Wallach sein Broadway Debüt 1945 und seit 1949 stand permanent auf der Bühne oder vor der Kamera und konnte mit großen Schauspielern wie Clint Eastwood, Steve McQueen, Marilyn Monroe, Yul Brynner, Peter O'Toole und Al Pacino zusammenarbeiten. Eli Wallach war ein Familienmensch. Mit seiner Frau Anne Jackson war er 66 Jahre lang verheiratet.

Seine größten Erfolge feierte Wallach in der Rolle des quirligen Tuco in "Zwei glorreiche Halunken" (1966) und in der Rolle des Banditen Calvera in dem Western-Remake "Die glorreichen Sieben" (1960). Wallach wurde im Jahr 2011 mit dem Ehrenoscar für sein Lebenswerk ausgezeichnet.