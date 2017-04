Es: Erster Trailer mit Horror-Clown Pennywise!

Dieses Jahr kommt das Remake ES in die Kinos indem uns Horror-Clown Pennywise erneut das fürchten leeren wird. Der Roman ES gehört zu Stephen Kings besten und erfolgreichsten Büchern und zog in den 90iger Jahren eine TV-Verfilmung nach sich. In dieser spielte Tim Curry den Horror-Clown.

Warner Bros. veröffentlichte jetzt dem ersten Trailer des Films und dieser zeigt schon jetzt das mögliche Potential der Verfilmung.

Bill Skarsgård übernimmt die Rolle von Pennywise in der Neuverfilmung.

Stephen King verriet Anfang März, dass er sich auf das Remake sehr freut:

Andy Muschietti's remake of IT (actually it's Part 1--The Losers' Club) succeeds beyond my expectations. Relax. Wait. And enjoy.

— Stephen King (@StephenKing) 7. März 2017