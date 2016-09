Tom Hardy wird der Star im Splinter Cell Film

Ubisoft forciert Splinter Cell Verfilmung.

von nEon, 15.11.2012

Das Ubisoft so langsam anfängt seine Marken zu verfilmen war lange klar. So wird es einen Assassins Creed Film mit Michael Fassbender in der Hauptrolle geben. Auch das Leben des Splinter Cell Agenten Sam Fisher wird jetzt von Hollywood verfilmt werden. Heute wurde bestätigt, dass Tom Hardy (Inception, Warrior und The Dark Knight Rises) in die Rolle von Sam Fisher schlüpfen wird. Im Moment steht Tom Hardy für den neuen Mad Max Film “Fury Road” vor der Kamera.

Das Filmprojekt befindet sich schon seit 2006 in der Planung und soll jetzt verwirklicht werden. Ubisoft wird hierbei eng mit den Filmstudios Paramout Pictures und Warner Bros. zusammenarbeiten. Die Studios werden wohl vornehmlich als Geldquelle dienen. Das Drehbuch zum Splinter Cell Film wird von Eric Warren Singer geschrieben, der für den Film “The International” das Drehbuch verfasst hat. Ein Regisseur und der Rest des Casts wurden noch nicht bekannt gegeben. Bislang ist auch noch unklar, wann der neue Splinter Cell Film in die Kinos kommen soll.