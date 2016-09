Unsere TV Tipps für die 46KW2013

Unsere Fernsehwoche steht im Zeichen von Gangstern und den Coen Brüdern.

von nEon, 11.11.2013

Ab heute stellen wir Euch unsere TV-Tipps für die Woche vor. Hier empfehlen wir Filme die ihr unserer Meinung nach im Fernsehen nicht verpassen dürft. Heute geht es um die 46. Kalenderwoche vom 11. bis 17. November 2013.

Diese Woche stehen noch die Coen Brüder im Mittelpunkt. Nachdem in der letzten Woche bereit "The Big Lebowski", "O Brother, Where Art Thou?" und "A Serious Man" auf ARTE liefen geht es in dieser Woche mit vier weiteren Filmen von Joel und Ethan Coen weiter.

Montag, 11.11.2013

Fargo - Thriller, USA 1996, 21:00 Uhr auf ARTE

Ein Film bei dem einem das Lachen im Halse stecken bleibt.

Shutter Island - Psychothriller, USA 2010, 22:15 Uhr auf ZDF

Regiegröße Martin Scorsese schuf mit Shutter Island einen atmosphärisch dichten Thriller mit einem klasse aufspielenden Leonardo DiCaprio.

Blood Simple - Eine mörderische Nacht - Thriller, USA 1984, 22:35 Uhr auf ARTE

Das Debüt der Coen-Brüder! Mehr brauch ich da nicht sagen.

Black Hawk Down - Kriegsfilm, USA 2001, 22:40 Uhr auf kabel eins

Ridley Scott produziert mit Black Hawk Down einen actionreichen und mitreißenden Kriegsfilm.

Burn After Reading - Wer verbrennt sich hier die Finger? - Komödie, USA 2008, 22:50 Uhr auf MDR

Unglaublich skurriles Overacting aller Charaktere und ein Film, der mich als Zuschauer fassungslos und grinsend zurück lies.

Dienstag, 12.11.2013

L. A. Confidential - Thriller, USA 1997, 22:45 Uhr auf ProSieben MAXX

Cooler Copthriller der in den 50er Jahren von Los Angeles spielt. Die wunderbare Besetzung von Guy Pearce, Russell Crowe, Kevin Spacey, Kim Basinger bis hin zu Danny DeVito machen L.A. Confidential sehenswert.

Mittwoch, 13.11.2013

Public Enemy No. 1 - Mordinstinkt - Gangsterfilm, Frankreich 2008, 00:40 Uhr im BR

Teil 1. der Gangstersaga in der Vincent Cassel einen knallharten Typen spielt, der zum Staatsfeind Nummer 1 in Frankreich entwickelt.

Hudsucker - Der große Sprung - Satire, USA 1994, 20:15 Uhr auf ARTE

Ein Abgesang auf amerikanischen Wirtschaftsbosse mit Paul Neumann und Tim Robbins.

Donnerstag, 14.11.2013

Public Enemy No. 1 - Todestrieb - Gangsterfilm, Frankreich 2008, 00:35 Uhr im BR

2. Teil der Gangstersaga mit Vincent Cassel.

Der Herr der Ringe - Die Rückkehr des Königs - Fantasy, USA/Neuseeland 2003, 20:15 Uhr auf VOX

Das Ende der Herr der Ringe-Trilogie. Ein filmischer Gigantismus.

Freitag, 15.11.2013

James Bond 007 - Octopussy - Actionthriller, GB 1983, 20:15 Uhr auf ZDFneo

Roger Moore gibt James Bond. 007 Nummer 13 fällt diesmal etwas witziger aus.

Sieben - Thriller, USA 1995, 22:25 Uhr auf RTL II

Brad Pitt und Morgan Freeman jagen einen Psychopathen durch die bedrückende und verstörende Großstadtkulisse. Knallharter Thriller der Nachwirkt.

Samstag, 16.11.2013

Nur noch 72 Stunden - Thriller, USA 1968, 02:40 Uhr auf RTL II

Actionspezialist Don Siegel inszeniert einen packenden Polizeithriller bei dem eine spannende Hetzjagd durch New York inszeniert wird.

Winchester '73 - Western, USA 1950, 02:45 Uhr im ZDF

Regisseur Anthony Mann und James Stewart belebten mit Winchester '73 das Westerngenre und schufen damit einen Klassiker.

Das Tier - Horror, USA 1981, 22:30 Uhr auf ZDFkultur

Das Tier ist ein feiner Werewolf-Film aus den 80er Jahren und "The Howling" gehört neben "An American Werewolf in London" zu den Klassikern des Werewolf-Horror-Genre.

Sonntag, 17.11.2013

Wer ist Hanna - Thriller, USA 2011, 20:15 Uhr auf Pro7

Killermachine Hanna fragt sich wer sich eigentlich wirklich ist. Neben Saoirse Ronan wird das Ensemble durch die diabolische Cate Blanchett und Eric Bana abgerundet.

Shaun of the Dead - Horrorkomödie, GB 2004, 22:05 Uhr auf RTL II

Urkomische Zombie-Klamotte aus Großbritannien mit dem typisch schwarzem englischen Humor.

