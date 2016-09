Golden Globes 2015

Verleihung der lustigen Goldjungs

von ComancheMan, 12.01.2015

Gestern Abend wurde in Los Angeles mal wieder der Hauptteil der sogenannten Award-Season eingeläutet mit der Verleihung der 72. Golden Globe Awards. Die traditionelle Show, halb Verleihung, halb Dinner-Saufgelage für die Promis, prämiert über Auslandspressevertreter die besten Leistungen im US Film- und TV-Entertainment.

Gewinner des Abends waren die Serie Fargo, sowie mal wieder einige sehr schöne BioPics, z.B. über Stephen Hawking und Alan Turing. Obwohl die Show mal den Ruf die lustigere Alternative zum Oscar zu sein, hatte sich das Konzept der gehässigen Moderation doch langsam etwas überlebt. Zwar machten Tina Fey und Amy Poehler ihren Moderationsjob sehr gut. Aber langsam bringt dieses Konzept kaum noch Neues, Interessantes.

Die Filme, die zu großen Teilen bei uns erst später starten, waren zwar wieder interessant, aber dieses Jahr hatte man verstärkt den Eindruck, dass das Hollywood-Establishment zu sehr im eigenen Saft schwimmt, besonders vor dem Eindruck der letzten Tage. Vielleicht müssen sich die Institutionen von Tinseltown auch mal wieder Innovationen und den aktuellen Weltthemen öffnen.

Hier die Gewinner (Quelle: Wikipedia):



Bester Film – Drama

Boyhood – Regie: Richard Linklater

Foxcatcher – Regie: Bennett MillerThe Imitation Game – Ein streng geheimes Leben (The Imitation Game) – Regie: Morten TyldumSelma – Regie: Ava DuVernayDie Entdeckung der Unendlichkeit (The Theory of Everything) – Regie: James Marsh



Beste Hauptdarstellerin – Drama

Julianne Moore – Still Alice – Mein Leben ohne Gestern (Still Alice)

Jennifer Aniston – CakeFelicity Jones – Die Entdeckung der Unendlichkeit (The Theory of Everything)Rosamund Pike – Gone Girl – Das perfekte Opfer (Gone Girl)Reese Witherspoon – Der große Trip – Wild (Wild)



Bester Hauptdarsteller – Drama

Eddie Redmayne – Die Entdeckung der Unendlichkeit (The Theory of Everything)

Steve Carell – FoxcatcherBenedict Cumberbatch – The Imitation Game – Ein streng geheimes Leben (The Imitation Game)Jake Gyllenhaal – Nightcrawler – Jede Nacht hat ihren Preis (Nightcrawler)David Oyelowo – Selma



Bester Film – Komödie/Musical

Grand Budapest Hotel (The Grand Budapest Hotel) – Regie: Wes Anderson

Birdman (oder die unverhoffte Macht der Ahnungslosigkeit) (Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance)) – Regie: Alejandro González IñárrituInto the Woods – Regie: Rob MarshallPride – Regie: Matthew WarchusSt. Vincent – Regie: Theodore Melfi



Beste Hauptdarstellerin – Komödie/Musical

Amy Adams – Big Eyes

Emily Blunt – Into the WoodsHelen Mirren – Madame Mallory und der Duft von Curry (The Hundred-Foot Journey)Julianne Moore – Maps to the StarsQuvenzhané Wallis – Annie



Bester Hauptdarsteller – Komödie/Musical

Michael Keaton – Birdman (oder die unverhoffte Macht der Ahnungslosigkeit) (Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance))

Ralph Fiennes – Grand Budapest Hotel (The Grand Budapest Hotel)Bill Murray – St. VincentJoaquin Phoenix – Inherent Vice – Natürliche Mängel (Inherent Vice)Christoph Waltz – Big Eyes



Bester Animationsfilm

Drachenzähmen leicht gemacht 2 (How to Train Your Dragon 2) – Regie: Dean DeBlois

Baymax – Riesiges Robowabohu (Big Hero 6) – Regie: Don Hall & Chris WilliamsManolo und das Buch des Lebens (The Book of Life) – Regie: Jorge GutiérrezDie Boxtrolls (The Boxtrolls) – Regie: Graham Annable & Anthony StacchiThe LEGO Movie – Regie: Phil Lord & Chris Miller



Bester fremdsprachiger Film

Leviathan (????????), Russland – Regie: Andrei Swjaginzew

Höhere Gewalt (Turist), Schweden – Regie: Ruben ÖstlundGet – Der Prozess der Viviane Amsalem, Israel – Regie: Ronit Elkabetz & Shlomi ElkabetzIda, Polen/Dänemark – Regie: Pawe? PawlikowskiMandariinid, Estland – Regie: Zaza Urušadze



Beste Nebendarstellerin

Patricia Arquette – Boyhood

Jessica Chastain – A Most Violent YearKeira Knightley – The Imitation Game – Ein streng geheimes Leben (The Imitation Game)Emma Stone – Birdman (oder die unverhoffte Macht der Ahnungslosigkeit) (Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance))Meryl Streep – Into the Woods



Bester Nebendarsteller

J. K. Simmons – Whiplash

Robert Duvall – Der Richter – Recht oder Ehre (The Judge)Ethan Hawke – BoyhoodEdward Norton – Birdman (oder die unverhoffte Macht der Ahnungslosigkeit) (Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance))Mark Ruffalo – Foxcatcher



Beste Regie

Richard Linklater – Boyhood

Wes Anderson – Grand Budapest Hotel (The Grand Budapest Hotel)Ava DuVernay – SelmaDavid Fincher – Gone Girl – Das perfekte Opfer (Gone Girl)Alejandro González Iñárritu – Birdman (oder die unverhoffte Macht der Ahnungslosigkeit) (Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance))



Bestes Drehbuch

Alejandro González Iñárritu, Nicolás Giacobone, Alexander Dinelaris junior & Armando Bó – Birdman (oder die unverhoffte Macht der Ahnungslosigkeit) (Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance))

Wes Anderson – Grand Budapest Hotel (The Grand Budapest Hotel)Gillian Flynn – Gone Girl – Das perfekte Opfer (Gone Girl)Richard Linklater – BoyhoodGraham Moore – The Imitation Game – Ein streng geheimes Leben (The Imitation Game)



Beste Filmmusik

Jóhann Jóhannsson – Die Entdeckung der Unendlichkeit (The Theory of Everything)

Alexandre Desplat – The Imitation Game – Ein streng geheimes Leben (The Imitation Game)Trent Reznor & Atticus Ross – Gone Girl – Das perfekte Opfer (Gone Girl)Antonio Sánchez – Birdman (oder die unverhoffte Macht der Ahnungslosigkeit) (Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance))Hans Zimmer – Interstellar



Bester Filmsong

„Glory“ aus Selma – John Legend & Common

„Big Eyes“ aus Big Eyes – Lana Del Rey„Mercy Is“ aus Noah – Patti Smith & Lenny Kaye„Opportunity“ aus Annie – Greg Kurstin, Sia Furler & Will Gluck„Yellow Flicker Beat“ aus Die Tribute von Panem – Mockingjay Teil 1 (The Hunger Games: Mockingjay – Part 1) – Lorde



Nominierte im Bereich Fernsehen Beste Serie – Drama

The Affair

Downton AbbeyGame of ThronesGood Wife (The Good Wife)House of Cards



Beste Serien-Hauptdarstellerin – Drama

Ruth Wilson – The Affair

Claire Danes – HomelandViola Davis – How to Get Away with MurderJulianna Margulies – Good Wife (The Good Wife)Robin Wright – House of Cards



Bester Serien-Hauptdarsteller – Drama

Kevin Spacey – House of Cards

Clive Owen – The KnickLiev Schreiber – Ray DonovanJames Spader – The BlacklistDominic West – The Affair



Beste Serie – Komödie/Musical

Transparent

GirlsJane the VirginOrange Is the New BlackSilicon Valley



Beste Serien-Hauptdarstellerin – Komödie/Musical

Gina Rodriguez – Jane the Virgin

Lena Dunham – GirlsEdie Falco – Nurse JackieJulia Louis-Dreyfus – Veep – Die Vizepräsidentin (Veep)Taylor Schilling – Orange Is the New Black



Bester Serien-Hauptdarsteller – Komödie/Musical

Jeffrey Tambor – Transparent

Louis C.K. – LouieDon Cheadle – House of LiesRicky Gervais – DerekWilliam H. Macy – Shameless



Beste Mini-Serie oder Fernsehfilm

Fargo

The MissingThe Normal HeartOlive KitteridgeTrue Detective



Beste Hauptdarstellerin – Mini-Serie oder Fernsehfilm

Maggie Gyllenhaal – The Honorable Woman

Jessica Lange – American Horror Story (American Horror Story: Freak Show)Frances McDormand – Olive KitteridgeFrances O’Connor – The MissingAllison Tolman – Fargo



Bester Hauptdarsteller – Mini-Serie oder Fernsehfilm

Billy Bob Thornton – Fargo

Martin Freeman – FargoWoody Harrelson – True DetectiveMatthew McConaughey – True DetectiveMark Ruffalo – The Normal Heart



Beste Nebendarstellerin – Serie, Mini-Serie oder Fernsehfilm

Joanne Froggatt – Downton Abbey

Uzo Aduba – Orange Is the New BlackKathy Bates – American Horror Story (American Horror Story: Freak Show)Allison Janney – MomMichelle Monaghan – True Detective



Bester Nebendarsteller – Serie, Mini-Serie oder Fernsehfilm

Matt Bomer – The Normal Heart

Alan Cumming – Good Wife (The Good Wife)Colin Hanks – FargoBill Murray – Olive KitteridgeJon Voight – Ray Donovan



Lebenswerk / Cecil B. DeMille Award

George Clooney