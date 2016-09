Disney kauft LucasArts

A new hope?

von nEon, 31.10.2012

Für die unglaubliche Summe von 4.05 Millarden US-Dollar wurde gestern die Übernahme LucasArts durch The Walt Disney Company besiegelt. Disney kündigte im gleichen Atemzug an, dass Star Wars: Episode VII ab 2015 in die Kinos kommen wird. Zwar hat George Lucas nicht mehr die Hoheit über seine Marken. Lucas wird Disney jedoch als kreativer Berater zur Seite stehen.

Damit dürfte Lucas erst einmal den Regiestuhl abgeben. Das dies klappt, haben wir ja bereits an Star Wars: Episode V gesehen. Ich freu mich jedenfalls auf eine sinnvolle Verjüngung der Franchise und vielleicht können wir uns ja irgendwann mal auf einen Monkey Island Film freuen.