TV Tipps für die 51.KW 2013

Vorweihnachtliche Zeit und viele alte und neue Agenten.

von nEon, 16.12.2013

Hier präsentieren wir Euch unsere TV-Tipps für die 51. KW des Jahres. Es wird merklich Weihnachten und man könnte sagen, dass diese Woche ganz und gar der Agentenfilm im Mittelpunkt steht. Los geht es mit:

Montag, 16.12.2013

James Bond 007: Ein Quantum Trost - Actionthriller, GB/USA 2008, 20:15 Uhr auf ARD

Bond kämpft sich in nervenden und aufreibenden Kameraperspektiven durch die Wüste. "Trost" gehört jedoch zu den schlechteren Bonds der Daniel Craig Ära.

R.E.D. - Älter, härter, besser - Actionkomödie, USA 2010, 22:15 Uhr auf ZDF

Persiflage auf das Agententum mit toller Besetzung.

Dienstag, 17.12.2013

Die Muppets-Weihnachtsgeschichte - Puppenspielmärchen, USA 1992, 20:15 Uhr auf ZDFneo

Charles Dickens Weihnachtsgeschichte á la Muppets. Für Weihnachtsstimmung ist also gesorgt.

Mr. Nice - Komödie, GB 2010, 22:00 Uhr auf ZDFkultur

XChange - Science-Fiction-Thriller, CDN 2000, 00:20 Uhr auf Tele5

Mittwoch, 18.12.2013

Der Mondmann - Porträt, USA 1999, 20:15 Uhr auf ARTE

Ein BioPic zu Andy Kaufman. Tragisch, Komisch und Jim Carrey in einer seiner besten Rollen.

The Beach - Abenteuer, USA 2000, 20:15 Uhr auf Kabel1

Berauschende Bilder einer Idylle voller Terror.

Spun - Leben im Rausch - Drogengroteske, USA 2002, 22:15 Uhr auf EinsFestival

Herrlich absurter Drogenfilm mit einem durchgedrehten Mickey Rourke und hypnothischen Bildsprache.

Open Water - Hochseethriller, USA 2003, 22:35 Uhr auf Kabel1

Nach diesem Film meidet man große Gewässer.

Donnerstag, 19.12.2013

Babel - Episodenfilm Drama, USA 2006, 01:55 Uhr auf ARD

Ein mit Stars besetztes Drama, dass in Episodenform erzählt wird.

Bad Santa - Schwarze Komödie, USA 2003, 23:15 Uhr auf ProSieben

Billy Bob Thornton läßt es als asozialer Weihnachtsmann so richtig krachen.

Harry Potter und der Stein der Weisen - Fantasy, GB/USA 2001, 20:15 Uhr auf VOX

Die Geburt des Potter-Mythos.

Centurion - Fight or Die - Action, GB 2010, 22:20 Uhr auf Kabel1

Die Bounty - Abenteuerdrama, GB 1984, 01:55 Uhr auf ARD

Freitag, 20.12.2013

Mission: Impossible 3 - Actionthriller, USA 2006, 20:15 Uhr auf ProSieben

Der Grinch - Weihnachtsmärchen, USA 2000, 20:15 Uhr auf RTL2

Stolz und Vorurteil - Liebeskomödie, GB/USA 2005, 22:15 Uhr auf ZDFneo

Collateral - Thrillerdrama, USA 2004, 22:30 Uhr auf ProSieben

Packender Michael Mann-Thriller bei dem sich Profikiller Tom Cruise und Taxifahrer Jamie Foxx ein packendes Duell liefern.

Tiger & Dragon - Martial-Arts-Abenteuer, VRC/HK/ROC/USA 2000, 00:10 Uhr auf ZDFneo

Ang Lee belebt das Martial-Arts Genre und gibt im neue Impulse.

Samstag, 21.12.2013

Tim Burton's Nightmare Before Christmas - Fantasy Animationsfilm, USA 1993, 22:25 Uhr auf SuperRTL

Bewegendes Märchen mit genialer Stop-Motion-Technik und Musical-Einlagen. Genau der richtige Film zu Weihnachten.

Die Monster AG - Computertrick-Gruselspaß, USA 2001, 20:15 Uhr auf VOX

Pixar at its best!

Gremlins 2 - Die Rückkehr der kleinen Monster - Fantasykomödie, USA 1990, 13:20 Uhr auf RTL2

Man kann sie einfach nur Lieben!

Der große Crash - Margin Call - Wall-Street-Drama, USA 2011, 21:45 Uhr auf EinsFestival

Brubaker - Gefängnisdrama, USA 1980, 23:00 Uhr auf ServusTV

Hartes Knast-Drama und Kritik am System mit Robert Redford in der Hauptrolle.

Quadrophenia - Rock-Oper-Jugenddrama, GB 1979, 23:45 Uhr auf 3sat

Elizabeth - Historiendrama, GB 1998, 23:50 Uhr auf ZDFneo

Spannendes und wunderbar gespieltes Geschichtsdrama.

Severance - Ein blutiger Betriebsausflug - Horrorthriller, GB 2006, 03:20 Uhr ProSieben

Britischer Horror bei dem Sieben Schreibtischtäter, die normalerweise bloss gegen die Langeweile ihres Jobs kämpfen, plötzlich um ihr Leben fighten.

Mein böser Freund Fred - Fantasykomödie, USA/GB 1991, 03:50 Uhr auf RTL2

Sonntag, 22.12.2013

Mission: Impossible - Phantom Protokoll - Actionthriller, USA 2011, 20:15 Uhr auf ProSieben

Der vierte Teil der Agenten-Reihe vereint wieder einmal fulminate Action mit einem smarten Tom Cruise.

Tod auf dem Nil - Detektivkrimi, GB 1978, 20:15 Uhr auf 3sat

Klassiker des Detektiv-Genres mit Peter Ustinov in der Hauptrolle.

Miss Daisy und ihr Chauffeur - Tragikomödie, USA 1989, 20:15 Uhr auf Tele5

Oscar prämierte Tragikomödie.

Der Marathon-Mann - Thriller, USA 1976, 22:00 Uhr auf ProSiebenmaxx

Großartiger Thriller mit einer schmerzhaften Tour-de-Force für den wunderbaren Dustin Hoffmann.

South Central - In den Straßen von L. A. - Gettodrama, USA 1992, 03:40 Uhr auf ProSieben

Habt Ihr noch weitere Tipps? Dann immer rein damit in die Kommentare!