TV Tipps für die 52.KW 2013 - Update bis Sonntag

Weihnachten mit der Familie. Oder mit der Familie vertrauter Filme?

von ComancheMan, 21.12.2013

Hier präsentieren wir Euch unsere TV-Tipps für die 52., die letzte, KW des Jahres. Feiert schön Weihnachten mit euren Familien und / oder mit diesen TV-Tipps:

Montag, 23.12.2013

The Italian Job - Jagd auf Millionen - Thriller, USA/GB/F 2003, 22:15, ZDF

Gelungenes Remakes eines klassichen Gangster-Thriller und Paradebeispiel eines guten Heist-Films. Die Verfolgungsjagdten mit Minis sind ein echtes Highlight der Filmbilder-Geschichte.

Disneys Eine Weihnachtsgeschichte - Digitaltrickgruselmär, USA 2009; 20:15, Sat1

Bei Bedarf findet man hier noch mehr schöne, klassische Einstimmung auf die Festtage.

Dienstag, 24.12.2013

Die Geister, die ich rief... - Fantasykomödie, USA 1988; 20:15, Kabel1

Absoluter Weihnachtsoberklassiker mit Bill Murray mit einer kongenialen Performance. Und moralisch immer noch topaktuell.

Hogfather - Schaurige Weihnachten - Fantasy, GB 2007; 02:35, Kabel1

Abgedrehte Weihnachtsgeschichte aus England nach Terry-Prachett-Erzählungen. Wenn man glaubt schon alles zu dem Thema gesehen zu haben oder seine Kinder in eine alternative Richtung erziehen will, genial. Bedarf aber etwas Ausdauer.

Michel in der Suppenschüssel - Kinderkomödie, S 1971; 13:55, ZDF

Schöner schwedischer Kinderbuch-Verfilmungs-Tipp um einen amüsanten Lausbuben.

Die Glücksritter - Komödie, USA 1983; 15:25, Sat1

Eddie Murphy und Dan Aykroyd zusammen in einem Film, welche Komödie würde dann nicht funktioniert? Kann Spuren von moralischen Fragen enthalten!

Der Prinz aus Zamunda - Komödie, USA 1988; 17:40, Sat1

Eddie Murphy Festspiele bei SAT.1! Superlustige 80er Klamotte mit dem Komiker in Höchstform. Er sucht als afrikanischer Prinz in Harlem eine Ehefrau.

Small Soldiers - Fantasysatire,USA 1998; 15:20, VOX

Elektronische Kinderkriegsspielzeug erwacht zum Leben und bedroht die Vorstadt. Ähnlichkeiten zu aktuellen Weihnachtsgeschenken sind rein zufälliger Natur.

Und täglich grüßt das Murmeltier - Komödie, USA 1993; 21:55, RTL2

Und auch Bill Murray darf heute noch ein zweites Mal dran: Von der Läuterung eines Arschlochs. Wer kein netter Mensch sein kann, wird gezwungen auch Tage wie Weihnachten ewig zu wiederholen. Oder so ähnlich...

Der mit dem Wolf tanzt - Westernepos, USA 1990; 22:10, Kabel1

Ausklinken vom Fest und vom Winter mit Kevin Costner in der Indianersteppe. Immer noch faszinierendes Culture-Clash-Epos.

Tatsächlich... Liebe - Episodenkomödie, GB/USA 2003; 23:20, ZDF

Citizen Kane - Drama, USA 1941; 00:35, ServusTV

Wer von den Weihnachtssüssigkeiten nicht einschlafen kann, könnte die Nacht gut darin investieren dieser Orson-Welles-Klassiker zu sehen, der zu den absoluten Top-Filmen aller Zeiten zählt.

Schlappschuß - Sportsatire, USA 1977; 03:00, RTL2

Eigentlich die völlig falsche Uhrzeit für diese recht leichte Komödie um eine Truppe durchgeknallter, verpeilter Golfer. Aber vielleicht ist man ja vom Weihnachtspunsch noch lustig drauf.

Mittwoch, 25.12.2013

Tödliche Weihnachten - Actionthriller, USA 1996; 00:40, RTL2

Weihnachts-Standart-Film der etwas anderen Art. Gina Davis ballert sich durch die winterlichen nördlichen USA und findet dabei zurück zu ihrer eigentlich Identität als Geheimagentin.

Star Trek - Sci-Fi-Abenteuer, USA 2009; 18:00, ProSieben

Gelungenes Reboot der großen SciFi-Saga. Kirk und Spock im modernem Gewand.

Robin Hood - König der Diebe - Abenteuer, USA 1991; 20:15, Kabel1

Kevin Costner mal wieder als Rächer der Enterbten im Sherwood Forest. Hat auch schöne Musik.

Jurassic Park - Saurieraction, USA 1993; 20:15, RTL2

Spielberg at his Best. Der Anfang der digitalen Kinorevolution. Ein Abenteuer vom Feinsten.

Das fünfte Element - Sci-Fi-Spektakel, F 1997; 20:15, EinsPlus

Einer besten SciFi-Filme der Neunziger. Bruce Willis ballert sich durch den mit expressionistischen Elementen im französischen Stil vollgestopften Film.

Besser geht's nicht - Romantische Komödie, USA 1997; 22:25, RBB

Jack Nicholson wandelt sich vom Saulus zum Paulus weil er sich verliebt.

Highlander - Fantasyaction, GB/USA 1986; 23:05, Kabel1

Christopher Lambert kloppt sich als Unsterblicher durch die Zeitgeschichte.

Liebe braucht keine Ferien - Romanze, USA 2006; 23:20, ZDF

Und wenns noch etwas Liebe sein darf, vielleicht ein Film für den Abend mit der Frau des Herzens. Einige von Hollywoods lustigsten Schauspielern fahren über Weihnachten in den Urlaub um nicht nur sich selbst, sondern auch die Liebe zu finden.

Das Mädchen mit dem Perlenohrring - Historiendrama, GB/L 2003; 01:35, ARD

Eine wunderhübsche Hausmagd alias Scarlett Johannsen inspiriert einen holländischen Maler zu einem Meisterwerk. Und der Film darüber sieht auch wie ein unglaublich schönes Gemälde aus.

Donnerstag, 26.12.2013

Ghostbusters 2 - Fantasykomödie, USA 1989 ab 12 Jahren; 22:10, RTL2

New York muss zu Silvester von Geisterbefall befreit werden. Who do you gonna call...? Grandiose Feel-Good-Komödie

Robin Hood - König der Diebe - Abenteuer, USA 1991; 15:35, Kabel1

Kevin Costner gibt mal wieder den Rächer der Enterbten.

Der letzte Kaiser - Monumentalepos, GB/I/VRC 1987; 20:!5, Tele5

Fantastische Bilder von Bernardo Bertulucci über die Geschichte von Chinas letztem Monarchem. Schönes Bildungsfernsehen.

Code 46 - Zukunftsdrama, GB 2003; 23:25, ServusTV

Die Tür - Mysterythriller, D 2009; 23:30, RBB

Interessanter Thriller aus Deutschland über die Möglichkeit Entscheidungen ungeschehen zu machen.

Kalifornia - Roadmoviethriller, USA 1993; 01:30, RTL2

Thriller-Road-Movie über die Tour zweier Päarchen zu den Wirkungsstätten berühmter Seriemörder, die sich schnell ins Ungemütliche entwickelt.

Sherlock: Das große Spiel - Krimi, GB 2010; 20:15, EinsFestival

Aus der Serie Sherlock, die den klassischen Detektiv gekonnt in die Neuzeit katapultierte.

Freitag, 27.12.2013

John F. Kennedy - Tatort Dallas - Politthriller, USA 1991; 20:15, EinsFestival

Oliver Stone rollt die Geschichte um den Mord an dem amerikanischen Präsidenten wieder auf. Nach einer langen Laufzeit mehr neue Fragen als Antworten

Crimson Tide - In tiefster Gefahr - U-Boot-Thriller, USA 1995; 20:15, ZDFneo

Wild Christmas - Actionthriller, USA 2000; 22:00, ZDFneo

Coole Weihnachts-Action mit Ben Affleck

King Kong - Monsterdrama, NZ/USA 2005; 23:15, ZDF

Peter Jacksons Remake zum den wildgewordenen Riesenaffen. Grandiöse Effektgala, aber auch eine tolle Liebesgeschichte.

Das letzte Experiment - Endzeitthriller, NZ 1985; 00:35, ServusTV

Der letzte Mensch schlägt sich durch eine postapokaliptische, menschenleere Welt.

Habt Ihr noch weitere Tipps? Dann immer rein damit in die Kommentare!