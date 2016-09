Unsere TV Tipps für die 50.KW 2013

Blutige Pfade im Fernsehen.

von nEon, 08.12.2013

In der 50. Kalenderwoche des Jahres läuft zum ersten Mal der Kult-Gangsterfilm "Der blutige Pfad Gottes" im Fernsehen. Blutig und absurd wird es auch in "Sightseers" und am Mittwoch läuft zudem mit "Cold Prey" ein guter Slasherfilm aus Norwegen.

Montag, 09.12.2013

Demolition Man - Action Science Fiction, USA 1993, 00:25 Uhr auf Prosieben

Trash-Action-SciFi mit Sylvester Stallone als in der Zukunft aufgetauchtem Cop auf der Jagd nach einem durchgeknalltem Terroristen.

Russ Meyer's Megavixens - Erotik Trash, USA 1970, 00:35 Uhr auf Tele5

Eher sinnfreies Filmchen eines legendären Regisseurs mit einer Vorliebe für Frauen mit großen Argumenten.

Der Anschlag - Thriller, USA 2002, 20:15 Uhr auf Kabel1

Spannender Tom Clancy Thriller in dem Ben Affleck als Jack Ryan den Bau einer Atombombe verhindern möchte.

Ausnahmezustand - Politthriller, USA 1998, 22:50 Uhr auf Kabel1

Erschreckendes Spiegelbild der Realität.

Dienstag, 10.12.2013

The King's Speech - Die Rede des Königs - Historiendrama, GB/AUS 2010, 00:55 Uhr auf HR

Oscar-prämiertes Geschichtsdrama.

Sightseers - Komödie, GB 2012, 22:05 Uhr auf ServusTV

Schwarze britische Komödie. Pärchenurlaub einmal anders.

Spurwechsel - Drama, USA 2002, 20:15 Uhr auf ProSieben maxx

Intelligenter Plot und ein spannender Film über die Moral.

Der blutige Pfad Gottes - Gangsterfilm, USA 1999, 23:00 Uhr auf Tele5

Der Kultfilm erstmals im Fernsehen.

Mittwoch, 11.12.2013

Antarctica - Gefangen im Eis - Abenteuer Drama, USA 2006, 20:15 Uhr auf Kabel1

Wunderbar fotografierter Abenteuerfilm mit tollen tierischen Darstellern.

Cold Prey - Eiskalter Tod - Horror, Norwegen 2006, 22:45 Uhr auf Kabel1

Norwegischer Horror... es sollte doch nur ein schöner Snowboard-Ausflug werden.

Donnerstag, 12.12.2013

Im Vorhof der Hölle - Gangsterkrimi, USA 1990; 00:25, ARTE

Pathfinder - Die Rache des Fährtensuchers - Abenteuerdrama, N 1988; 23:40, MDR

Freitag, 13.12.2013

Gladiator - Monumentalepos, USA/GB 2000; 20:15, ZDFneo

Ridley Scott Epos um den General, der zum Slaven wurde und dann zum Gladiator wurde, der Rom retten sollte. Geile Bilder und fantastische Ausstattung.

Assassins - Die Killer - Actionthriller, USA 1995; 20:15, RTL2

Spannender 90er-Action-Thriller um Auftragsmörder mit Antonio Banderas und Julianne Moore.

Eisstation Zebra - Agentenabenteuer, USA 1968; 01:10, RTL2

Restraint - Wenn die Angst zur Falle wird - Thriller, AUS 2008; 22:30, Tele5

Samstag, 14.12.2013

Catch Me If You Can - Hochstapler-Komödie, USA 2002; 20:15, Pro Sieben

Leonardo DiCaprio als Trickbetrüger, der Agent Tom Hanks immer wieder über Jahre hinweg zum Narren hält. Von Spielberg.

Black Book - Weltkriegs-thriller, NL/D/GB 2006; 23:15, Pro Sieben

Thriller mit Aufarbeitungsthematik zur Verstrickung einiger Holländer mit den Nazi-Besatzern im zweiten Weltkrieg.

Penelope - Fantasykomödie, GB/USA 2006; 20:15, VOX

Liebesdrama um ein Mädchen mit komischer Nase.

Die Brücken am Fluss - Romanze, USA 1995; 22:15, RBB

Südstaaten-Geschichte mit Clint Eastwood und Merryll Streep, die sich im mitteleren Alter nochmal öffnet und verliebt.

Casanova - Kostümkomödie, USA 2005; 00:00, sixx

Historisch leichtefüßige Verfilmung des Verführer-Mythos mit Heath Ledger.

Der letzte Tango in Paris - Erotikdrama, I/F 1972; 00:30 ZDF

Marlon Brando vögelt sich in einer Affäre durch die französische Hauptstadt. Wer's mags.

Der letzte Mohikaner - Indianerabenteuer, USA 1992; 00:35, ARD

Überlebens-Thriller mit Daniel Day-Lewis, die behände den Tomahawk schwingt.

Die Vögel - Horrorthriller, USA 1963; 00:50, ZDFneo

Absoluter Klassiker von Hitchcook über fiese Flieger, die eine Küstenstadt terrorisieren.

Total Recall - Sci-Fi-Action, USA 1990; 02:05, RTL2

Arnie begibt sich in diesem SciFi-Klassiker auf die Suche nach seinen Erinnerungen.

Sonntag, 15.12.2013

Robin Hood - Actionabenteuer, USA 2010; 20:15, RTL

Zweiter Film diese Woche der Kombination Ridley Scott mit Russell Crowe. Diesmal als Rächer der Enterbten im Sherwood Forest. Solide, aber auch ein bisschen trist und zäh.

Sieben Jahre in Tibet - Abenteuerepos, USA 1997; 17:30, Kabel1

Brad Pitt begibt als blonder, deutscher Bergsteiger auf die Spuren des jungen Dalai Lama und wird sein Lehrer.

Frühstück bei Tiffany - Tragikomödie, USA 1961; 20:15, ARTE

Romantischer Klassiker über das ausschweifende, ziellose Leben eines Großstadt-Twens.

Swimming Pool - Psychokrimi, F/GB 2003; 20:15, EinsFestival

Psycho-Thriller über zwei Frauen verschiedener Generation, die miteinander zusammen in einem französischen Ferienhaus auskommen müssen.

Viel Spaß beim Glotzen! Weihnachten kommt ja auch mit Riesenschritten. ;-)