James Gandolfini verstirbt im Alter von 51 Jahren

Wir blicken auf eine tolle Karriere zurück und sagen einfach nur: Danke James!

von nEon, 20.06.2013

James Gandolfini ist am 19. Juni 2013 im Alter von 51 verstorben. HBO und viele amerikanische Medien meldeten, dass der amerikanische Schauspieler mit italienischen Wurzeln gestern Abend im Alter von 51 Jahren in Rom (Italien) infolge eines Herzinfarkt verstorben ist. Gandolfini befand sich in Italien um Urlaub zu machen und wollte am 22. Juni am Taormina Film Fest teilnehmen.

James Gandolfini hinterlässt seine Ehefrau Deborah Lin und seine 9 Monate alte Tochter Liliana Ruth Gandolfini sowie seinen Sohn Michael Gandolfini, der aus seiner ersten Ehe mit Marcy Wudarski stammt.

James Gandolfini spielte in unzähligen Filmen wie True Romance, Killing Them Softly, Get Shorty. Hier übernahm Gandolfini meist die Rolle des Bösewichts.

Seinen größter schauspielerischen Erfolg konnte Gandolfini durch die Darstellung des Mafia-Boss Tony Soprano feiern. Für die Rolle des sympatischen Gangsters wurde Gandolfini mit unter anderem mit dem Golden Globe ausgezeichnet. Die Spopranos ist auch aufgrund Gandolfini's Darstellung ein Meisterwerk der TV-Geschichte und gehört zum Besten was die Serienlandschaft bislang erschaffen hat.

Wir blicken auf eine tolle Karriere zurück und sagen einfach nur: Danke James!