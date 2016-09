Star Wars Rogue One Trailer ist da

Trailer zum ersten Star Wars Spin-Off erschienen.

von nEon, 10.04.2016

Am Freitag veröffentlichte Lucasfilm und Walt Disney Pictures einen ersten Teaser zum Star Wars Spin-Off Rogue One.

Rogue One: A Star Wars Story kommt am 16. Dezember 2016 in die die deutschen Kinos. Möge die Macht mit uns sein!