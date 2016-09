Oscar 2014: Die Nominierten

American Hustle und Gravity mit jeweils zehn Nominierungen.

von nEon, 16.01.2014

Am 2. März 2014 werden zum 86. mal die Oscars in Los Angeles verliehen. Heute veröffentlichte die Academy alle nominierten Filme und Darsteller. Der große Oscarfavorit ist in diesem Jahr das Science Fiction-Drama "Gravity" und die Komödie "American Hustle" die jeweils mit zehn Nominierungen in das Oscar-Renn gehen. "12 Years A Slave" von Steve McQueen konnte neun Nominierungen in diesem Jahr erreichen. Es wird also spannend.

Auf deutscher Seite wurde Daniel Brühl für seiner Performanz in Rush und der deutsche Film "Zwei Leben" leider nicht berücksichtig.

Hier alle nominierten Schauspieler und Filme im Überblick:

Best Motion Picture of the Year

American Hustle (2013)

Captain Phillips (2013)

Dallas Buyers Club (2013)

Gravity (2013)

Her (2013)

Nebraska (2013)

Philomena (2013)

12 Years a Slave (2013)

The Wolf of Wall Street (2013)

Best Performance by an Actor in a Leading Role

Christian Bale for American Hustle (2013)

Bruce Dern for Nebraska (2013)

Leonardo DiCaprio for The Wolf of Wall Street (2013)

Chiwetel Ejiofor for 12 Years a Slave (2013)

Matthew McConaughey for Dallas Buyers Club (2013)

Best Performance by an Actress in a Leading Role

Amy Adams for American Hustle (2013)

Cate Blanchett for Blue Jasmine (2013)

Sandra Bullock for Gravity (2013)

Judi Dench for Philomena (2013)

Meryl Streep for August: Osage County (2013)

Best Performance by an Actor in a Supporting Role

Barkhad Abdi for Captain Phillips (2013)

Bradley Cooper for American Hustle (2013)

Jonah Hill for The Wolf of Wall Street (2013)

Michael Fassbender for 12 Years a Slave (2013)

Jared Leto for Dallas Buyers Club (2013)

Best Performance by an Actress in a Supporting Role

Sally Hawkins for Blue Jasmine (2013)

Julia Roberts for August: Osage County (2013)

Lupita Nyong'o for 12 Years a Slave (2013)

Jennifer Lawrence for American Hustle (2013)

June Squibb for Nebraska (2013)

Best Achievement in Directing

Alfonso Cuarón for Gravity (2013)

Steve McQueen for 12 Years a Slave (2013)

David O. Russell for American Hustle (2013)

Martin Scorsese for The Wolf of Wall Street (2013)

Alexander Payne for Nebraska (2013)

Best Writing, Screenplay Written Directly for the Screen

American Hustle (2013): Eric Singer, David O. Russell

Blue Jasmine (2013): Woody Allen

Her (2013): Spike Jonze

Nebraska (2013): Bob Nelson

Dallas Buyers Club (2013): Craig Borten, Melisa Wallack

Best Writing, Screenplay Based on Material Previously Produced or Published

Before Midnight (2013): Richard Linklater

Captain Phillips (2013): Billy Ray

12 Years a Slave (2013): John Ridley

The Wolf of Wall Street (2013): Terence Winter

Philomena (2013): Steve Coogan, Jeff Pope

Best Animated Feature Film of the Year

Die Croods (2013)

Ich - Einfach unverbesserlich 2 (2013)

Ernest & Célestine (2012)

Die Eiskönigin - Völlig unverfroren (2013)

Kaze tachinu (2013)

Best Foreign Language Film of the Year

The Broken Circle (2012): Felix Van Groeningen(Belgium)

L'image manquante (2013): Rithy Panh(Cambodia)

The Hunt (2012): Thomas Vinterberg(Denmark)

La Grande Bellezza - Die große Schönheit (2013): Paolo Sorrentino(Italy)

Omar (2013): Hany Abu-Assad(Palestine)

Best Achievement in Cinematography

Gravity (2013): Emmanuel Lubezki

Inside Llewyn Davis (2013): Bruno Delbonnel

Nebraska (2013): Phedon Papamichael

Prisoners (2013): Roger Deakins

The Grandmaster (2013): Philippe Le Sourd

Best Achievement in Editing

12 Years a Slave (2013): Joe Walker

American Hustle (2013): Alan Baumgarten, Jay Cassidy, Crispin Struthers

Gravity (2013): Alfonso Cuarón, Mark Sanger

Captain Phillips (2013): Christopher Rouse

Dallas Buyers Club (2013): Martin Pensa, John Mac McMurphy

Best Achievement in Production Design

12 Years a Slave (2013): Adam Stockhausen, Alice Baker

American Hustle (2013): Judy Becker, Heather Loeffler

Gravity (2013)

Der große Gatsby (2013): Catherine Martin, Beverley Dunn

Her (2013): K.K. Barrett, Gene Serdena

Best Achievement in Costume Design

American Hustle (2013): Michael Wilkinson

Der große Gatsby (2013): Catherine Martin

12 Years a Slave (2013): Patricia Norris

The Grandmaster (2013): William Chang

The Invisible Woman (2013): Michael O'Connor

Best Achievement in Makeup and Hairstyling

Dallas Buyers Club (2013): Adruitha Lee, Robin Mathews

Jackass: Bad Grandpa (2013): Steve Prouty

Lone Ranger (2013): Joel Harlow, Gloria Pasqua Casny

Best Achievement in Music Written for Motion Pictures, Original Score

Die Bücherdiebin (2013): John Williams

Gravity (2013): Steven Price

Her (2013): William Butler, Andy Koyama

Saving Mr. Banks (2013): Thomas Newman

Philomena (2013): Alexandre Desplat

Best Achievement in Music Written for Motion Pictures, Original Song

Ich - Einfach unverbesserlich 2 (2013): Pharrell Williams( "Happy")

Die Eiskönigin - Völlig unverfroren (2013): Kristen Anderson-Lopez, Robert Lopez("Let It Go")

Mandela: Der lange Weg zur Freiheit (2013): Bono, Adam Clayton, The Edge, Larry Mullen Jr., Brian Burton("Ordinary Love")

Alone Yet Not Alone (2013): Bruce Broughton("Alone Yet Not Alone")

Her (2013): Karen O("The Moon Song")

Best Achievement in Sound Mixing

Gravity (2013): Skip Lievsay, Niv Adiri, Christopher Benstead, Chris Munro

Der Hobbit - Smaugs Einöde (2013): Christopher Boyes, Michael Hedges, Michael Semanick, Tony Johnson

Captain Phillips (2013): Chris Burdon, Mark Taylor, Mike Prestwood Smith, Chris Munro

Inside Llewyn Davis (2013): Skip Lievsay, Greg Orloff, Peter F. Kurland

Lone Survivor (2013): Andy Koyama, Beau Borders, David Brownlow

Best Achievement in Sound Editing

All Is Lost (2013): Steve Boeddeker, Richard Hymns

Captain Phillips (2013): Oliver Tarney

Gravity (2013): Glenn Freemantle

Der Hobbit - Smaugs Einöde (2013): Brent Burge

Lone Survivor (2013): Wylie Stateman

Best Achievement in Visual Effects

Gravity (2013): Timothy Webber, Chris Lawrence, David Shirk, Neil Corbould

Der Hobbit - Smaugs Einöde (2013): Joe Letteri, Eric Saindon, David Clayton, Eric Reynolds

Iron Man 3 (2013): Christopher Townsend, Guy Williams, Erik Nash, Daniel Sudick

Lone Ranger (2013): Tim Alexander, Gary Brozenich, Edson Williams, John Frazier

Star Trek: Into Darkness (2013): Roger Guyett, Pat Tubach, Ben Grossmann, Burt Dalton

Best Documentary, Feature

The Act of Killing (2012): Joshua Oppenheimer, Signe Byrge Sørensen

Cutie and the Boxer (2013): Zachary Heinzerling, Lydia Dean Pilcher

Dirty Wars (2013): Rick Rowley, Jeremy Scahill

Al Midan (2013): Jehane Noujaim, Karim Amer

20 Feet from Stardom (2013): Morgan Neville

Best Documentary, Short Subject

Cavedigger (2013): Jeffrey Karoff

Facing Fear (2013): Jason Cohen

Karama Has No Walls (2012): Sara Ishaq

The Lady In Number 6 (2013): Malcolm Clarke, Carl Freed

Prison Terminal: The Last Days of Private Jack Hall (2013): Edgar Barens

Best Short Film, Animated

Feral (2012): Daniel Sousa, Dan Golden

Get a Horse! (2013): Lauren MacMullan, Dorothy McKim

Mr Hublot (2013): Laurent Witz, Alexandre Espigares

Possessions (2012): Shuhei Morita

Room on the Broom (2012) (TV): Max Lang, Jan Lachauer

Best Short Film, Live Action

Aquel no era yo (2012): Esteban Crespo

Avant que de tout perdre (2013): Xavier Legrand

Helium (2013/II): Anders Walter

Do I Have to Take Care of Everything? (2012): Selma Vilhunen

The Voorman Problem (2013): Mark Gill